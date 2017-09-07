Махмуд Мамедгулиев примет участие на неформальной встрече глав МИД стран ЕС и Восточного партнерства

© Report

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев прибыл в столицу Эстонии Таллин. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана, М. Мамедгулиев примет участие на неформальной встрече глав МИД стран Европейского союза и Восточного партнерства 8 сентября.

Заседание организовано председательством Эстонии в ЕС.

В ходе встречи участники обсудят вопрос подготовки к саммиту Восточного партнерства, который состоится 24 ноября в Брюсселе.

Программа Восточное партнерство, направленная на сближение ЕС с шестью восточными соседями - Азербайджаном, Арменией, Грузией, Украиной, Молдовой и Беларусью, стартовала в 2009 году на саммите в Праге. Ее инициаторами стали Польша и Швеция.