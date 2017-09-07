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    Махмуд Мамедгулиев примет участие на неформальной встрече глав МИД стран ЕС и Восточного партнерства

    Встреча состоится 8 сентября в Таллине© Report

    Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев прибыл в столицу Эстонии Таллин. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана, М. Мамедгулиев примет участие на неформальной встрече глав МИД стран Европейского союза и Восточного партнерства 8 сентября. 

    Заседание организовано председательством Эстонии в ЕС.

    В ходе встречи участники обсудят вопрос подготовки к  саммиту Восточного партнерства, который состоится 24 ноября в Брюсселе. 

    Программа Восточное партнерство, направленная на сближение ЕС с шестью восточными соседями - Азербайджаном, Арменией, Грузией, Украиной, Молдовой и Беларусью, стартовала в 2009 году на саммите в Праге. Ее инициаторами стали Польша и Швеция.

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