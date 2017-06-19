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Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев прибыл в Люксембург для участия на министерском заседании "Восточного партнерства", сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана.

Заседание глав МИД стран Восточного партнерства состоится 19 июня на полях Совета ЕС по внешним вопросам в Люксембурге.

Министры иностранных дел стран ЕС и шести стран этой программы займутся подготовкой 5-го саммита "Восточного партнерства", который пройдет в Брюсселе 24 ноября.

Программа Восточное партнерство, направленная на сближение ЕС с шестью восточными соседями - Азербайджаном, Арменией, Грузией, Украиной, Молдовой и Беларусью, стартовала в 2009 году на саммите в Праге. Ее инициаторами стали Польша и Швеция.

4-ый саммит "Восточного партнерства" состоялся в Риге 21-22 мая 2015 года.