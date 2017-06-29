Махмуд Мамедгулиев: При отсутствии стабильности, мира и безопасности в регионе не будет никакого экономического развития - ВИДЕО

Стамбул. 29 июня. REPORT.AZ/ "Каких-либо новых проектов с Организацией Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) нет. Азербайджанская сторона неоднократно заявляла, что ОЧЭС должна стать организацией, реализующей проекты. Однако организация не обладает финансовыми возможностями, не имеет экспертов и пр".

Об этом в заявлении Report сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев.

По его словам, азербайджанская сторона осуществляет проекты, связанные с энергетической и транспортной сферами: "ОЧЭС не играет в этом никакой роли. В энергопроектах также примут участие Болгария, Албания. Естественно, это также не имеет никакого отношения к организации".

М.Мамедгулиев отметил, что организация намеревалась организовать встречу министров здравоохранения, однако это не удалось: "Так как к этому нет интереса. Интереса нет и к другим вопросам. Отмечают о проведении заседания Рабочей группы с приездом представителей 2-3 стран. Никто не говорит об этом открыто. Председатель организации пытается сделать что-то. Все очевидно".

Замминистра отметил, что несмотря на истечение 25 лет со времени создания организации, каких-либо серьезных проектов не реализовано.

По его словам, при отсутствии стабильности, мира и безопасности в регионе не будет никакого экономического развития: "Основным негативным фактором на сегодняшний день является наличие в охватываемом организацией регионе 4-х конфликтов. Сюда входят нагорно-карабахский конфликт, ситуация в Грузии, Молдове и Украине. Иногда нас поддерживают, а иногда, хоть и неофициально, но после выступлений подходят к нам и заявляют о правдивости наших слов. А некоторые не могут открыто сказать это. Этот вопрос не только политический. Некоторые не выдвигают на обсуждение существующие в регионе проблемы под видом политического вопроса".