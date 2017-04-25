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    Махмуд Мамедгулиев посетит Болгарию

    Замминистра примет участие в конференции, посвященной 25-летию установления дипотношений между Болгарией и Азербайджаном© Report.az

    Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ По случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Болгарией, в Софии пройдет конференция на тему "Болгария и Азербайджан: 25 лет дипломатических отношений. Перспективы двустороннего партнерства и многостороннего сотрудничества".

    Как сообщает Report со ссылкой на болгарские СМИ, мероприятие состоится 15 мая при организационной поддержке посольства Азербайджана, в сотрудничестве с Дипломатическим институтом МИД Болгарии и Атлантическим клубом Болгарии.

    Конференция предоставит возможность обсудить развитие двусторонних отношений  и исследовать новые идеи и инициативы по укреплению сотрудничества как на двусторонней основе, так и в рамках партнерства Азербайджана с Европейским Союзом.

    Для участия на мероприятии, в Софию прибудет заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев.

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