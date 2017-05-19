Махмуд Мамедгулиев: Переговоры с Евросоюзом идут на основе подготовленного Азербайджаном проекта - ИНТЕРВЬЮ

Замглавы МИД: "В 1996 году, когда между Азербайджаном и ЕС подписывалось Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, положение нашей страны было иным. Они представили документ, мы рассмотрели и приняли 80-90%".

София. 19 мая. REPORT.AZ/ Интервью заместителя министра иностранных дел Азербайджана Махмуда Мамедгулиева восточноевропейскому бюро Report.

- Как вы оцениваете начало переговоров по новому соглашению между Азербайджаном и Евросоюзом?

- Переговоры между Евросоюзом и Азербайджаном начались. В соглашении имеется три основных блока. Первый - вопрос политики и безопасности, второй – торговли и инвестиций, третий – другие сферы и секторы (транспорт, энергетика, культура, права человека и др.) Мы в первую очередь приступили к переговорам по важным для Азербайджана вопросам политики и безопасности. Противоположная сторона согласилась с этим, и 25-26 апреля состоялась наша первая встреча. Безусловно, некоторые вопросы пока остаются открытыми. Мы не прошли по всему блоку, это всего лишь часть блока, преамбула, сферы сотрудничества и т.д. Возможно, в скором времени по данному блоку состоится видеоконференция. Примерно несколько дней назад они прислали свои предложения по торговле и инвестициям. В целом, переговоры идут на основе подготовленного и представленного Азербайджаном проекта, они всего лишь высказывают свои предложения и мысли по проекту. Мы уже получили более 60 страниц в связи с торговлей. Министерство иностранных дел Азербайджана ведет переговоры по политике и безопасности, министерство экономики – по сфере торговли и инвестиций. Мы направили им полученные комментарии, в ближайшие дни должна состояться видеоконференция. Естественно, там примут участие представители МИД Азербайджана. По третьему блоку видеоконференция уже была, обсудили несколько вопросов, для меня здесь наиболее важна сфера науки. 22 мая состоится очередная видеоконференция по вопросам политики и безопасности. Кроме того, как у комитета сотрудничества с ЕС, у нас есть механизм и 30 мая в Баку ожидается проведение встречи. Мы продолжаем переговоры.

- Когда переговоры могут завершиться?

- Переговоры между ЕС и Азербайджаном будут идти и в Баку, и в Брюсселе. Наряду с этим, мы воспользуемся всеми технологиями: видеоконференции, видеовстречи и т.д. В случае необходимости непосредственного обсуждения какого-либо вопроса, будут осуществляться визиты. Что касается сроков, я полагаю, что это не важный нюанс. Все равно в ноябре этого года состоится встреча в верхах на саммите "Восточное партнерство". Скорее всего, эти работы мы не докончим до саммита. Для нас важны суть и качество документа. Статьи, отраженные в предыдущем соглашении о партнерстве и сотрудничестве, не должны повторяться. Мы хотим, чтобы это носило стратегический характер. Переговоры могут продлиться и год, и два. В 1996 году, когда между Азербайджаном и ЕС подписывалось Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, положение нашей страны было иным. Они представили документ, мы рассмотрели и приняли 80-90%. Но сейчас мы выдвигаем стратегический вопрос, готовим документ. Поэтому для меня качество документа наиболее важно.

- Как идут переговоры по ликвидации визового режима между ЕС и Азербайджаном? Есть ли продвижения в этом вопросе и когда могут принять такое решение?

- Мы с Евросоюзом 1-2 года назад подписали документ об упрощении визового режима и реадмиссии. Сейчас исполнение этого документа под мониторингом. На запланированной на ближайшее время третьей встрече руководящего комитета с обеих сторон будут рассмотрены пути выполнения этих работ. Имеются несколько моментов, которые нужно устранить. Я бы хотел, чтобы после третьей встречи все эти вопросы были решены, и между Азербайджаном и ЕС больше не было взаимных замечаний. Если не будет замечаний, мы начнем диалог по отмене виз. После этого мы может выполнить план действий, который они подготовят, и перейти к отмене виз. Этот процесс обязательно случится, но требуется определенное время.

- Каковы ожидания Азербайджана от саммита "Восточное партнерство", которое состоится в ноябре этого года в Брюсселе? Ожидается ли подписание какого-либо документа в связи с Азербайджаном?

- В рамках встречи в верхах было бы хорошо подписание какого-либо документа. Азербайджан считает важным неповторение саммита в Риге. На том саммите возникла очень плохая ситуация. Там были обсуждены документы по 4 странам, страдающим от конфликтов. В отношении трех стран приняли одну позицию, а по армяно-азербайджанскому, нагорно-карабахскому конфликту иную позицию. Мы раскритиковали такое отношение и свою позицию представили им в качестве отдельного документа. Ко всем конфликтам нужно одинаковое отношение. Например, Евросоюз поддерживает Украину, требует решения конфликта на основе международных принципов и норм. Мы считаем, что такое отношение должно охватывать и Азербайджан. Это важный вопрос для нас, двойные стандарты недопустимы. Азербайджан считает, что ко всем четырем странам должны относиться одинаково. ЕС поддерживает и уважает территориальную целостность Азербайджана, и считает важным урегулирование нагорно-карабахского конфликта на основе международных принципов. Однако до сих такая позиция не высказана. Ранее ЕС говорил, что по урегулированию нагорно-карабахского конфликта действует Минская группа ОБСЕ, и он поддержит полученные результаты по решению проблемы. После этого мы сделали свои предложения по важным для Азербайджана энергетическим, транспортным и другим вопросам. Наверное, в сентябре или октябре эти вопросы обсудят. Должен быть принят документ о незаконных визитах на оккупированные территории Азербайджана. Например, в украинском вопросе был принят документ о незаконных визитах в Крым, неведении экономической и торговой деятельности. Несмотря на то, что азербайджанская сторона несколько раз поднимала этот вопрос, пока результата нет. В настоящий момент мы работаем со многими странами для принятия такого документа. Но все зависит от ЕС. Необходимо принятие этой структурой документа о запрещении незаконной деятельности на оккупированных территориях Азербайджана. Поэтому на саммите "Восточного партнерства" мы постараемся, чтобы приняли подобный документ.

- Кто представит Азербайджан на очередной встрече министров иностранных дел стран "Восточного партнерства" 19 июня в Люксембурге? Какие вопросы будут обсуждаться?

- Такие встречи проводятся на уровне министров иностранных дел. Поэтому Азербайджан представит министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров. На встрече в Люксембурге обсудят подготовку к очередной встрече в верхах и другие вопросы.

- Как продвигаются переговоры по вступлению Азербайджана в ВТО? Имеются ли продвижения в этом вопросе?

- Работы в этом направлении продолжаются, но не сильно меня удовлетворяют. Последняя встреча состоялась в июне прошлого года. Сейчас мы получили письмо о проведении 28-29 июня в Женеве очередной встречи рабочей группы ВТО. В то же время в многосторонних переговорах обсуждается выдача субсидий сельскому хозяйству (Domestic support). Мы представили им документы, подготовленные после последней встречи рабочей группы, в ближайшее время подготовим и представим документы по сельскому хозяйству и, что наиболее важно, определенные законодательные документы. Сейчас с министерством экономики идут переговоры. Если по товарам и услугам будут новые предложения, можем обсудить в конце июня.

- Исполняется 25 лет с налаживания дипломатических отношений между Азербайджаном и Болгарией. В рамках визита в Болгарию вы провели встречи во многих министерствах. Как вы оцениваете уровень отношений между двумя странами?

- Мы подписали декларацию о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Болгарией, этот документ нужно исполнять. У нас имеются несколько приоритетных сфер для совместной работы, это мы сказали на встречах в министерствах транспорта, энергетики, туризма. Основная приоритетная сфера – энергетический сектор, естественно, доставка в Болгарию азербайджанского газа посредством Греции. Вторая приоритетная сфера – транспорт. Болгарская сторона старается построить и сдать в сроки греко-болгарский интерконнектор по получению азербайджанского газа и приему в 2020 году первого "голубого топлива".

Кроме того, они серьезно относятся к железнодорожной линии "Восток-Запад", "Юг-Север", прохождению через Болгарию поступающих из Китая в Европу грузов. Третья приоритетная сфера - туризм. Здесь тоже обсудили принятие совместной программы, обмен опытом в сельскохозяйственной сфере. Во встречах в Аппарате президента и министерстве иностранных дел Болгарии обсудили нагорно-карабахский конфликт и подчеркнули необходимость предотвращения незаконных визитов на оккупированные территории официальных представителей и граждан Болгарии.