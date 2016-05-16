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    Махмуд Мамедгулиев: Ожидаю, что встреча рабочей группы о вступлении Азербайджана в ВТО состоится летом

    Переговоры по вступлению продолжаются

    Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ "Переговоры о вступлении Азербайджана в ВТО продолжаются, но последняя встреча в рамках переговоров прошла в марте прошлого года".

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев.

    Замминистра отметил, что недавно в Ашхабаде в рамках Международного форума по торговле провел встречу с директором департамента по приему в организацию новых членов. По его словам, в ходе встречи был рассмотрен вопрос о создании в ближайшем времени рабочей группы по Азербайджану.

    "У нас уже есть ряд подготовленных документов, это в том числе новая таблица по поддержке сельского хозяйства", - заявил М.Мамедгулиев, отметив, что он ожидает, что подобная встреча рабочей группы должна состояться этим летом.  

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