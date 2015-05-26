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    Махмуд Мамедгулиев отправился с визитом в Таиланд

    Заместитель министра примет участие на специальном консультативном заседании

    Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев примет участие на специальном консультативном заседании на тему "Создание транзитного коридора в Северной и Центральной Азии". Об этом Report сообщили в пресс-службе МИД. 

    Заседание будет проводиться 26-30 мая в таиландском городе Бангкок. 

    На мероприятии будут обсуждены вопросы балансирования трех измерений продолжительного развития, основные угрозы для всестороннего и продолжительного социально-экономического развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

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