Махмуд Мамедгулиев отправился с визитом в Таиланд

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев примет участие на специальном консультативном заседании на тему "Создание транзитного коридора в Северной и Центральной Азии". Об этом Report сообщили в пресс-службе МИД.

Заседание будет проводиться 26-30 мая в таиландском городе Бангкок.

На мероприятии будут обсуждены вопросы балансирования трех измерений продолжительного развития, основные угрозы для всестороннего и продолжительного социально-экономического развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе.