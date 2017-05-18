Махмуд Мамедгулиев представит Азербайджан на заседаниях в Никосии и Стамбуле

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София. 18 мая. REPORT.AZ/ Азербайджан будет представлен на 127-ой сессии Комитета министров Совета Европы завтра в столице Кипра Никосии.

Об этом в интервью восточноевропейскому бюро Report заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев.

Он отметил, что из Кипра направится в Турцию, где примет участие в заседании министров иностранных дел стран - членов Организации черноморского экономического сотрудничества, которое состоится 21 мая в Стамбуле. "Из Болгарии я отправлюсь в Никосию и приму участие в проводимой там сессии Комитета министров Совета Европы. После я отправлюсь в Стамбул. Там я приму участие в заседании министров иностранных дел государств-членов организации".

Отметим, что 22 мая состоится саммит глав государств, посвященный 25-летию создания ОЧЭС. В настоящее время в организации председательствует Турция.

Напомним, что М. Мамедгулиев посетил Болгарию для участия в конференции на тему: "Болгария-Азербайджан: 25 лет дипломатических связей. Перспективы двустороннего и многостороннего сотрудничества".