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Сменен посол Азербайджана в ОАЭ

Сменен посол Азербайджана в ОАЭ Махир Мамед оглу Алиев отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).
Внешняя политика
17 октября 2022 г. 15:18
Сменен посол Азербайджана в ОАЭ

Махир Мамед оглу Алиев отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Как передает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.

Другим распоряжением главы государства Эльчин Талат оглу Багиров назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Объединенных Арабских Эмиратах.

До этого назначения Э.Багиров занимал должность начальника протокольной службы президента Азербайджанской Республики.

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