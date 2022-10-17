Сменен посол Азербайджана в ОАЭ

Махир Мамед оглу Алиев отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Махир Мамед оглу Алиев отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).



Как передает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.



Другим распоряжением главы государства Эльчин Талат оглу Багиров назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Объединенных Арабских Эмиратах.



До этого назначения Э.Багиров занимал должность начальника протокольной службы президента Азербайджанской Республики.