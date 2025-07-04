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Махинур Оздемир Гёкташ: Женский форум ОЭС в Лачыне стал началом значимого регионального диалога

Махинур Оздемир Гёкташ: Женский форум ОЭС в Лачыне стал началом значимого регионального диалога В Женском форуме Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Лачыне, приняли участие более 150 участников.
Внешняя политика
4 июля 2025 г. 16:20
Махинур Оздемир Гёкташ: Женский форум ОЭС в Лачыне стал началом значимого регионального диалога

В Женском форуме Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Лачыне, приняли участие более 150 участников.

Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом сказала министр семьи и социальных услуг Турции Махинур Оздемир Гёкташ.

Она отметила, что мероприятие стало началом значимого регионального диалога: "Целью форума была подготовка предложений, которые внесут вклад в разработку документа развития ОЭС на 2026-2035 годы. Планируется закрепить приоритеты, потребности и вклад женщин в ОЭС".

Гёкташ добавила, что на форуме государства-члены обсудили политику и планы действий для усиления влияния женщин на устойчивость к изменению климата и устойчивое развитие: "Поддержка первой вице-президента Азербайджана госпожи Мехрибан Алиевой, первой леди Турции Эмине Эрдоган, а также другими женщинами-лидерами региона ОЭС инициатив, связанных с окружающей средой, наглядно демонстрирует их влиятельную роль в руководстве процессом зеленой трансформации в регионе".

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