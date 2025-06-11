Махинур Оздемир Гёкташ: Важно сохранить и передать будущим поколениям институт семьи

11:18

Министр по делам семьи и социальных услуг Турции Махинур Оздемир Гёкташ считает важным сохранить и передать будущим поколениям институт семьи.

Как сообщает Report, об этом она сказала на сегодняшнем мероприятии на тему "Крепкие семьи, сильные общества: политика поддержки семьи в странах ОТГ" в Баку в рамках второй встречи министров и руководителей ведомств, ответственных за вопросы семьи и социальной политики Организации тюркских государств (OТГ).

По ее словам, рост числа разводов и уменьшение количества браков являются общей проблемой всех стран, и соцсети оказывают на это свое негативное влияние.

Гёкташ считает, что лишь совместными усилиями во имя сохранения общих ценностей возможно защитить будущее детей и укрепить общество.

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