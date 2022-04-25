Магеррам Алиев: Сотрудничество Азербайджана и Таджикистана обладает огромным незадействованным потенциалом

Азербайджан и Таджикистан являются партнерами во многих организациях. Позиции стран совпадают, они основываются на признании суверенитета и территориальной целостности.

Азербайджан и Таджикистан являются партнерами во многих организациях. Позиции стран совпадают, они основываются на признании суверенитета и территориальной целостности.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по военным вопросам Администрации президента, бывший посол Азербайджана в Таджикистане Магеррам Алиев в ходе круглого стола, посвященного 30-летию установления дипотношений между этими странами, в Центре анализа международных отношений (ЦАМО).

"Сегодня отношения между странами всесторонне развиваются. Учитывая огромный незадействованный потенциал, отношения будут укрепляться в экономической сфере. Уверен, что это сотрудничество отвечает интересам наших дружественных народов", - заявил М. Алиев.