Магдалена Гроно: Во время обсуждений с официальными лицами Азербайджана и Армении я услышала обнадеживающие заявления

Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Магдалена Гроно заявила, что во время обсуждений с официальными лицами Азербайджана и Армении она услышала обнадеживающие заявления относительно мира и стабильности в регионе.

Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Магдалена Гроно заявила, что во время обсуждений с официальными лицами Азербайджана и Армении она услышала обнадеживающие заявления относительно мира и стабильности в регионе.

Об этом она рассказала в интервью Report.

"В качестве спецпредставителя ЕС я посетила Азербайджан 7-8 января, а затем была в Армении. Это были своевременные и важные визиты, во время которых у меня была возможность встретиться с высшим руководством обеих стран, а также встретилась с рядом других официальных лиц и представителей гражданского общества. Я услышала обнадеживающие заявления относительно мира и стабильности в регионе, зачастую отличающиеся по тональности, которую мы слышали в публичном пространстве. Это касается и продолжения процесса нормализации между двумя странами.", - подчеркнула специальный представитель.

Гроно также отметила, что на встречах она настоятельно призвала стороны сохранять импульс, созданный благодаря прогрессу, достигнутому за последний период, особенно на двустороннем треке с декабря 2023 года: "В этом контексте я подчеркнула важность обеспечения спокойной и позитивной среды, способствующей достижению соглашений по нерешенным вопросам, будь то мирный договор или гуманитарные проблемы, желательно как можно скорее".

Представитель ЕС считает, что первый этап нормализации уже дает результаты.

"У Азербайджана и Армении есть структурированная и хорошо организованная основа для обсуждений, с четкой согласованной базой и сферой охвата. Сейчас настало время проявить политическую волю, необходимую для того, чтобы раз и навсегда перевернуть страницу конфликта, согласовать взаимоприемлемые решения всех вопросов и обеспечить мирную и более процветающую жизнь для всего населения региона", - сказала она.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.