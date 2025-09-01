Магдалена Гроно: Открытие дорог и налаживание сотрудничества важны для Южного Кавказа

Начался важный этап, открывающий новые возможности для полноценной нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом заявила специальный представитель Европейского Союза (ЕС) по Южному Кавказу Магдалена Гроно, комментируя цель своего визита в Нахчыван.

По ее словам, открытие дорог и налаживание сотрудничества имеют важное значение для благополучия Южного Кавказа.

"Я наделена мандатом от имени Европейского Союза оказывать поддержку всем направлениям регионального сотрудничества и процессу нормализации. Мы, как партнеры, оказываем поддержку как Азербайджану, так и Армении в установлении региональных связей, транспортных коридоров и других областях, и готовы продолжать сотрудничество", - сказала она.