    Магдалена Гроно: Открытие дорог и налаживание сотрудничества важны для Южного Кавказа

    Внешняя политика
    • 01 сентября, 2025
    • 16:47
    Начался важный этап, открывающий новые возможности для полноценной нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

    Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом заявила специальный представитель Европейского Союза (ЕС) по Южному Кавказу Магдалена Гроно, комментируя цель своего визита в Нахчыван.

    По ее словам, открытие дорог и налаживание сотрудничества имеют важное значение для благополучия Южного Кавказа.

    "Я наделена мандатом от имени Европейского Союза оказывать поддержку всем направлениям регионального сотрудничества и процессу нормализации. Мы, как партнеры, оказываем поддержку как Азербайджану, так и Армении в установлении региональных связей, транспортных коридоров и других областях, и готовы продолжать сотрудничество", - сказала она.

