Магдалена Гроно: Открытие дорог и налаживание сотрудничества важны для Южного Кавказа
- 01 сентября, 2025
- 16:47
Начался важный этап, открывающий новые возможности для полноценной нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом заявила специальный представитель Европейского Союза (ЕС) по Южному Кавказу Магдалена Гроно, комментируя цель своего визита в Нахчыван.
По ее словам, открытие дорог и налаживание сотрудничества имеют важное значение для благополучия Южного Кавказа.
"Я наделена мандатом от имени Европейского Союза оказывать поддержку всем направлениям регионального сотрудничества и процессу нормализации. Мы, как партнеры, оказываем поддержку как Азербайджану, так и Армении в установлении региональных связей, транспортных коридоров и других областях, и готовы продолжать сотрудничество", - сказала она.