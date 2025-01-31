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Магдалена Гроно: ЕС не намерен создавать новые разделительные линии

Магдалена Гроно: ЕС не намерен создавать новые разделительные линии ЕС не намерен создавать новые разделительные линии.
Внешняя политика
31 января 2025 г. 15:30
Магдалена Гроно: ЕС не намерен создавать новые разделительные линии

ЕС не намерен создавать новые разделительные линии.

Об этом в интервью Report заявила специальный представитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Магдалена Гроно.

"ЕС - как я часто читаю и здесь, и там – не намерен создавать новые разделительные линии, участвовать в "играх с нулевой суммой" или продвигать "скрытую повестку" в регионе. Отношения ЕС-Азербайджан, безусловно, не ограничиваются вопросами энергетики и безопасности. Мы намерены продвигаться вперед в нашей двусторонней повестке с новой энергией, с лучшим пониманием того, где мы находимся и чего хотим достичь. В том же духе отношения ЕС-Армения являются обширными – и, конечно, не ограничиваются нашей помощью в текущих реформах, демократии и правах человека. Наши двусторонние повестки намного шире. Мы здесь по просьбе Баку и Еревана и с четким желанием помочь нашим странам-партнерам, Армении и Азербайджану, двигаться вперед к стабильному, безопасному и процветающему будущему. ", - сказала она.

По словам Гроно, эта помощь определяется масштабом и глубиной взаимодействия, которые запрашивают Баку и Ереван.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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Версия на английском языке Special rep: EU does not intend to create new dividing lines in South Caucasus
Версия на азербайджанском языке Aİ-nin xüsusi nümayəndəsi: Regionda yeni bölücü xətlər yaratmaq niyyətində deyilik

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