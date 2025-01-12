Магдалена Гроно: ЕС готов усилить поддержку процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

Евросоюз готов усилить поддержку процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
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Она отметила, что Евросоюз высоко ценит углубленный обмен мнениями с официальными представителями обеих стран о наиболее эффективных путях достижения мира, нормализации ситуации и развития регионального сотрудничества.
"ЕС готов оказать широкую поддержку этому процессу. Кроме того, мы стремимся продвигать инициативы, направленные на укрепление регионального сотрудничества", - подчеркнула Гроно.