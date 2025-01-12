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Магдалена Гроно: ЕС готов усилить поддержку процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

Магдалена Гроно: ЕС готов усилить поддержку процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией Евросоюз готов усилить поддержку процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
Внешняя политика
12 января 2025 г. 18:24
Магдалена Гроно: ЕС готов усилить поддержку процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

Евросоюз готов усилить поддержку процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, об этом написала специальный представитель Европейского союза по Южному Кавказу Магдалена Гроно в социальной сети "X".

Она отметила, что Евросоюз высоко ценит углубленный обмен мнениями с официальными представителями обеих стран о наиболее эффективных путях достижения мира, нормализации ситуации и развития регионального сотрудничества.

"ЕС готов оказать широкую поддержку этому процессу. Кроме того, мы стремимся продвигать инициативы, направленные на укрепление регионального сотрудничества", - подчеркнула Гроно.

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Версия на азербайджанском языке Qrono: Aİ Azərbaycanla Ermənistan arasında normallaşmaya dəstəyini gücləndirməyə hazırdır

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