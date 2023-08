Гендиректор МАГАТЭ поблагодарил Азербайджан

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси поблагодарил Азербайджан за активную деятельность в этой организации.

Как передает Report, об этом говорится в публикации Р. Гросси в социальной сети "Х".

"Мы продолжим работать с Азербайджаном, поскольку он председательствует в Движении неприсоединения для достижения глобальных целей с помощью таких инициатив как "Лучи надежды",- написал Гросси.

Он поблагодарил заместителя министра иностранных дел Азербайджана Фариза Рзаева за поддержку.