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МАГАТЭ: Азербайджан является для нас важным партнером

МАГАТЭ: Азербайджан является для нас важным партнером В ходе рабочего визита в Вену министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.
Внешняя политика
20 января 2022 г. 01:41
МАГАТЭ: Азербайджан является для нас важным партнером

В ходе рабочего визита в Вену министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу МИД, стороны выразили удовлетворение уровнем взаимного сотрудничества и обменялись мнениями по текущим вопросам и перспективам на будущее.

Джейхун Байрамов рассказал о значении Договора о нераспространении ядерного оружия в глобальном режиме ядерного нераспространения, а также коснулся роли Агентства в этой сфере. Коснувшись важности системы проверки МАГАТЭ в области нераспространения и мирного использования атомной энергии, министр Байрамов подчеркнул, что Азербайджан придает большое значение защите и дальнейшему укреплению ядерной безопасности и поддерживает все усилия по расширению международного сотрудничества в этом направлении.

Глава ведомства также отметил, что, принимая во внимание и высоко оценивая ключевую роль Агентства в разработке правил и стандартов ядерной безопасности, в Азербайджане создана комплексная национальная система экспортного контроля с прочной правовой базой.

Р.Гросси заявил, что Азербайджан является очень важным партнером для Агентства и успешно сотрудничает во многих областях. Отметив осуществляемые совместные проекты сотрудничества, генеральный директор сказал, что есть перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Агентством в области охраны окружающей среды.

На встрече были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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