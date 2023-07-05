Магали Тингаль: Сказанное президентом Ильхамом Алиевым про колониальную политику Франции - правда

Высокую оценку выступлению президента Азербайджана Ильхама Алиева на начавшей сегодня свою работу в Баку министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения и благодарность за это выразила представитель Новой Каледонии.

Высокую оценку выступлению президента Азербайджана Ильхама Алиева на начавшей сегодня свою работу в Баку министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения и благодарность за это выразила представитель Новой Каледонии.

Report передает, что как заявила журналистам Магали Тингаль-Леме, представитель в ООН Канакского социалистического фронта национального освобождения (FLNKS) и, все что, сказал президент Азербайджана в своем выступлении - правда.

"От имени населения Новой Каледонии хочу поблагодарить президента Азербайджана за сегодняшнее выступление. Все, что он сказал,- это правда", - заявила М.Тингаль-Леме.

По ее словам, Франция была очень жестоким колонизатором. Так, в 2021 году во время референдума в Каледонии, местное население хотело перенести его, однако Франция настояла на обратном. В итоге 57% населения не участвовали в этом референдуме.

Она отметила, что представители Фронта освобождения из Каледонии продолжат свою борьбу и хотят, чтобы их голоса были услышаны.

"Однако сегодня мы наблюдаем новую форму колониализма со стороны Франции", - сказала она, отметив, что эта страна продолжает свои попытки притеснять жителей Новой Каледонии.