О нас

Маэль Лавенэр Пино призвал народ Гваделупы усилить борьбу с французским колониализмом

Маэль Лавенэр Пино призвал народ Гваделупы усилить борьбу с французским колониализмом 10:44
Внешняя политика
25 июня 2025 г. 11:01
Маэль Лавенэр Пино призвал народ Гваделупы усилить борьбу с французским колониализмом

Народу Гваделупы необходимо усилить борьбу против вызовов, связанных с французским колониализмом.

Как сообщает Report, об этом заявил преподаватель Лондонской школы экономики и политических наук Маэль Лавенэр Пино на второй панельной сессии на тему "Политическая и институциональная деколонизация" в рамках международной тематической конференции "На пути к деколонизации Гваделупы: проблемы и перспективы" в Баку.

По его словам, Франция проводила колониальную политику посредством конституции.

"После 1946 года произошел переход к неоколониальному режиму. В 1950-1980-х годах для борьбы с этой политикой сформировались силы, выступающие за независимость. Однако, за прошедшие годы неспособность принять прямое решение о методе борьбы стала главным препятствием на пути политики деколонизации. Поэтому Франция сохранила свою колониальную политику и через новую систему. Но мы уже более решительны в противостоянии и должны найти способы усилить нашу борьбу против вызовов", - сказал он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Mael Lavenaire Pineau: People of Guadeloupe must strengthen fight against challenges
Версия на азербайджанском языке Mael Lavenaire Pineau: Qvadelup xalqı çağırışlara qarşı mübarizəni gücləndirməlidir

Экслюзивные новости

Таджикистан открыт к реализации совместных гидроэнергетических проектов с Азербайджаном
Таджикистан открыт к реализации совместных гидроэнергетических проектов с Азербайджаном
23 июня 2025 г. 17:08
МИД: Казахстан эвакуировал из Ирана и Израиля около 300 своих граждан - ЭКСКЛЮЗИВ
МИД: Казахстан эвакуировал из Ирана и Израиля около 300 своих граждан - ЭКСКЛЮЗИВ
23 июня 2025 г. 14:58
Азербайджан и Таджикистан готовятся к проведению 8-го заседания межправкомиссии
Азербайджан и Таджикистан готовятся к проведению 8-го заседания межправкомиссии
23 июня 2025 г. 13:45
Минэкономики: Азербайджан и Таджикистан готовят проекты на 700 млн долларов
Минэкономики: Азербайджан и Таджикистан готовят проекты на 700 млн долларов
23 июня 2025 г. 13:11
Посол: Марокко заинтересовано инвестировать в восстановление освобожденных территорий
Посол: Марокко заинтересовано инвестировать в восстановление освобожденных территорий
21 июня 2025 г. 15:16
МИД Казахстана: 22 казахстанца эвакуированы из Ирана через Азербайджан
МИД Казахстана: 22 казахстанца эвакуированы из Ирана через Азербайджан
20 июня 2025 г. 16:39
Посол РФ в Азербайджане: Всегда с удовольствием посещаю Карабахский регион страны
Посол РФ в Азербайджане: Всегда с удовольствием посещаю Карабахский регион страны
20 июня 2025 г. 14:15
АЖД о новых принципах ценообразования на пассажирских рейсах
АЖД о новых принципах ценообразования на пассажирских рейсах
19 июня 2025 г. 13:59
IFC назвала три приоритетных направления для частных инвестиций в Азербайджане
IFC назвала три приоритетных направления для частных инвестиций в Азербайджане
17 июня 2025 г. 17:47
IFC готова поддержать инвестиционные проекты в транспортном секторе Азербайджана
IFC готова поддержать инвестиционные проекты в транспортном секторе Азербайджана
17 июня 2025 г. 17:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi