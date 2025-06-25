Маэль Лавенэр Пино призвал народ Гваделупы усилить борьбу с французским колониализмом

10:44

Народу Гваделупы необходимо усилить борьбу против вызовов, связанных с французским колониализмом.

Как сообщает Report, об этом заявил преподаватель Лондонской школы экономики и политических наук Маэль Лавенэр Пино на второй панельной сессии на тему "Политическая и институциональная деколонизация" в рамках международной тематической конференции "На пути к деколонизации Гваделупы: проблемы и перспективы" в Баку.

По его словам, Франция проводила колониальную политику посредством конституции.

"После 1946 года произошел переход к неоколониальному режиму. В 1950-1980-х годах для борьбы с этой политикой сформировались силы, выступающие за независимость. Однако, за прошедшие годы неспособность принять прямое решение о методе борьбы стала главным препятствием на пути политики деколонизации. Поэтому Франция сохранила свою колониальную политику и через новую систему. Но мы уже более решительны в противостоянии и должны найти способы усилить нашу борьбу против вызовов", - сказал он.