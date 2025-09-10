Мадина Игибаева: Новый порядок невозможно построить без опоры на старые парадигмы

Новый порядок невозможно построить без участия женщин и молодежи.

Как передает Report, об этом заявила эксперт по военно-политическим вопросам Секретариата Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Мадина Игибаева на мероприятии в рамках 13-ого заседания Форума мозговых центров СВМДА в Баку.

"Особое внимание этой сессии сосредоточено на новых силах, в частности, на женщинах и молодежи. Их участие является необходимостью, а не дополнением. Новый порядок невозможно построить, опираясь только на старые парадигмы", - отметила Игибаева.

По ее словам, формирование нового азиатского порядка – это главный вызов современности. "В эпоху многополярности роль Азии неоспорима: это двигатель мирового роста, центр инноваций и колыбель древних цивилизаций. Но вместе с этим влиянием приходит и огромная ответственность", - подчеркнула она.

Игибаева добавила, что развитие и безопасность - две стороны одной медали: отсутствие безопасности тормозит развитие, а невыполненные задачи развития превращаются в угрозы безопасности.

Она отметила, что важным шагом на этом пути стало недавнее одобрение проекта регламента Совета безопасности СВМДА. По словам Игибаевой, это не просто создание нового органа, а институционализация гендерного подхода в основу мер доверия.