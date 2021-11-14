Мадат Гулиев принял участие на выставке Dubai Airshow-2021

В Дубае, Объединенные Арабские Эмираты проходит 17-я выставка Dubai Airshow-2021, в которой принимают участие коло 1 000 производителей из более чем 100 стран.

В Дубае, Объединенные Арабские Эмираты проходит 17-я выставка Dubai Airshow-2021, в которой принимают участие около 1 000 производителей из более чем 100 стран.

Как передает Report, на ней представлены навигационные устройства, системы наблюдения и связи, оборудование искусственного интеллекта, беспилотные летательные аппараты и самолеты, космические спутники и т. д.

Министр оборонной промышленности Азербайджана Мадат Гулиев также принял участие в церемонии открытия, где присутствовал наследный принц Дубая и председатель Исполнительного совета Хамдан бин Мохаммед бин Рашид Аль Мактум.

В рамках мероприятия М.Гулиев встретился с генеральным директором International Golden Group Фаделем Саифом Аль-Кааби, в ходе которой стороны обменялись мнениями о дальнейшем расширении существующего военно-технического сотрудничества между двумя странами.