Мадат Гулиев принял участие на 43-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств участников СНГ

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Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ В Москве прошло 43-е заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств – участников Содружества Независимых Государств.

Как сообщили Report из отдела общественных связей Службы госбезопасности, на заседании присутствовала азербайджанская делегация во главе с начальником Службы госбезопасности Мадатом Гулиевым.

Выступивший М.Гулиев отметил о важности проведения постоянной борьбы с попытками активизации религиозных экстремистов на фоне ситуации, возникшей на территориях деятельности международных террористических организаций.

Здесь также обсудили планы деятельности на 2018 год Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств – участников СНГ и Антитеррористического центра СНГ.

Руководители участвующих на мероприятии делегаций были приняты президентом России Владимиром Путиным.

Делегация Службы госбезопасности примет участие на праздничных мероприятиях по случаю 100-летия создания органов госбезопасности России.