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Мадат Гулиев обсудил с пакистанским министром перспективы военно-технического сотрудничества

Мадат Гулиев обсудил с пакистанским министром перспективы военно-технического сотрудничества Министр оборонной промышленности Азербайджана Мадат Гулиев обсудил с пакистанским министром перспективы военно-технического сотрудничества.
Внешняя политика
15 ноября 2022 г. 15:37
Мадат Гулиев обсудил с пакистанским министром перспективы военно-технического сотрудничества

Министр оборонной промышленности Азербайджана Мадат Гулиев обсудил с пакистанским министром перспективы военно-технического сотрудничества.

Об этом Report сообщили в Министерстве оборонной промышленности.

Делегация во главе с М.Гулиевым принимает участие в 11-й Международной оборонной выставке IDEAS 2022 в пакистанском городе Карачи.

В мероприятии, которое продлится с 15 по 18 ноября, принимают участие более 300 делегаций из более 57 стран.

М.Гулиев ознакомился со стендами на международной оборонной выставке IDEAS 2022, в том числе посетил стенд Комитета оборонной промышленности Турции, провел встречу с делегацией.

Затем М.Гулиев встретился с федеральным министром по оборонному производству Пакистана Мухаммедом Исраром Тарином. В ходе встречи стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, и перспективы военно-технического сотрудничества.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMədət Quliyev pakistanlı nazirlə hərbi-texniki əməkdaşlığın perspektivlərini müzakirə edib

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