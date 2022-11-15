Мадат Гулиев обсудил с пакистанским министром перспективы военно-технического сотрудничества

Министр оборонной промышленности Азербайджана Мадат Гулиев обсудил с пакистанским министром перспективы военно-технического сотрудничества.

Министр оборонной промышленности Азербайджана Мадат Гулиев обсудил с пакистанским министром перспективы военно-технического сотрудничества.

Об этом Report сообщили в Министерстве оборонной промышленности.

Делегация во главе с М.Гулиевым принимает участие в 11-й Международной оборонной выставке IDEAS 2022 в пакистанском городе Карачи.

В мероприятии, которое продлится с 15 по 18 ноября, принимают участие более 300 делегаций из более 57 стран.

М.Гулиев ознакомился со стендами на международной оборонной выставке IDEAS 2022, в том числе посетил стенд Комитета оборонной промышленности Турции, провел встречу с делегацией.

Затем М.Гулиев встретился с федеральным министром по оборонному производству Пакистана Мухаммедом Исраром Тарином. В ходе встречи стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, и перспективы военно-технического сотрудничества.