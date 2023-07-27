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Мадат Гулиев и Яшар Гюлер обсудили сотрудничество в сфере оборонной промышленности

Мадат Гулиев и Яшар Гюлер обсудили сотрудничество в сфере оборонной промышленности Министр оборонной промышленности Азербайджана Мадат Гулиев и министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер провели встречу на полях 16-й Международной выставки оборонной промышленности "IDEF-2023".
Внешняя политика
27 июля 2023 г. 20:36
Мадат Гулиев и Яшар Гюлер обсудили сотрудничество в сфере оборонной промышленности

Министр оборонной промышленности Азербайджана Мадат Гулиев и министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер провели встречу на полях 16-й Международной выставки оборонной промышленности "IDEF-2023".

Об этом Report сообщили в Министерстве оборонной промышленности Азербайджана.

Мадат Гулиев поздравил Яшара Гюлера с назначением на должность министра национальной обороны и отметил успешное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией в сфере оборонной промышленности.

На встрече были обсуждены перспективы взаимного военно-технического сотрудничества и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Отметим, что на проходящей 25-28 июля Международной выставке демонстрируется произведенная на предприятиях Министерства оборонной промышленности Азербайджана продукция оборонного назначения по 131 наименованию, в том числе различные виды стрелкового оружия, боевые машины ближнего боя, минометы, боеприпасы различного калибра, беспилотные летательные аппараты.

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Версия на азербайджанском языке Mədət Quliyev və Yaşar Gülər müdafiə sənayesi sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər

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