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Ма Чи: Торговый дом Азербайджана в Пекине придаст новый импульс экономическому сотрудничеству

Ма Чи: Торговый дом Азербайджана в Пекине придаст новый импульс экономическому сотрудничеству Торговый дом Азербайджана в Пекине, открытие которого состоялось в начале сентября, сыграет важную роль с точки зрения торгового и культурного обмена между странами.
Внешняя политика
27 сентября 2023 г. 12:29
Ма Чи: Торговый дом Азербайджана в Пекине придаст новый импульс экономическому сотрудничеству

Торговый дом Азербайджана в Пекине, открытие которого состоялось в начале сентября, сыграет важную роль как для дальнейшего развития торгового сотрудничества, так и культурного обмена между странами.

Об этом в интервью Report заявил советник по торгово-экономическим вопросам посольства Китая в Азербайджане Ма Чи.

"Он также будет способствовать формированию национального имиджа Азербайджана, внедрению и популяризации брендов "made in Azerbaijan", более эффективному продвижению торговых отношений между Азербайджаном и Китаем", - считает он.

По словам Чи, Торговый дом облегчит поставки специализированной азербайджанской продукции в Китай, а многим китайским предпринимателям даст интуитивное понимание азербайджанского рынка и отраслей производства.

"Полагаю, что обширный рынок Китая и огромный потребительский спрос откроют для Азербайджана множество возможностей развития", - добавил советник Ма Чи.

С полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на английском языке Ma Chi: Azerbaijan's new Trade House in Beijing to play important role as cultural exchange platform

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