Ма Чи: Китай готов делиться с Азербайджаном опытом в сфере цифровой экономики

Report представляет интервью с советником по торгово-экономическим вопросам посольства Китая в Азербайджане Ма Чи

Экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Китаем, который является одним из основных рынков импорта для нашей страны, углубляется с каждым днем. В начале сентября страны подписали рамочное соглашение "О производственных мощностях и укреплении инвестиционного сотрудничества".

Report представляет интервью с советником по торгово-экономическим вопросам посольства Китая в Азербайджане Ма Чи, который рассказал о расширении инвестиционного сотрудничества, роли Среднего коридора для Китая, сотрудничестве Китая и Азербайджана в рамках инициативы "Пояса и пути", а также возможностях ведения бизнеса на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

- Как вы оцениваете уровень развития экономического и инвестиционного сотрудничества между Китаем и Азербайджаном?

В последние годы, благодаря личному участию и поддержке президента Азербайджана Ильхама Алиева и председателя КНР Си Цзиньпина экономическое и инвестиционное сотрудничество двух стран продолжает углубляться и расширяться.

Согласно статистическим данным Азербайджана, с января по июль 2023 года объем двусторонней торговли между нашими странами составил 1,62 млрд долларов США, увеличившись за год на 41,1%, что делает Китай четвертым крупнейшим торговым партнером Азербайджана и вторым крупнейшим источником импорта. В настоящее время основными товарами, экспортируемыми Китаем в Азербайджан, являются механическое оборудование, электроника, автомобили и другая продукция, созданная на основе передовых технологий. На эту группу товаров приходится более 50% от общего объема экспорта. Это в свою очередь оказывает положительное влияние на экономическое и социальное развитие Азербайджана, улучшает жизнь населения.

Усилилось и двустороннее сотрудничество в области инвестиций, причем новыми направлениями взаимодействия становятся возобновляемая энергетика и "зеленая" промышленность. По мере преодоления последствий пандемии COVID-19, контакты между местными органами власти и предприятиями двух стран становятся все более частыми. Все больше представителей китайских предприятий посещают Азербайджан с целью изучить местные условия ведения бизнеса, возможности рынка и промышленную политику страны. Это в свою очередь значительно повышает интерес к инвестициям и сотрудничеству в Азербайджане. Ожидается, что в ближайшие годы в Азербайджане, благодаря китайским инвестициям, будут реализованы более технологичные и экологически чистые проекты. Китай и Азербайджан успешно сотрудничают в реализации инициативы "Пояса и пути", и продолжат развивать торгово-экономическое сотрудничество, внося тем самым значительный вклад в повышение благосостояния народов двух стран.

- Что вы думаете о сотрудничестве Китая и Азербайджана в рамках инициативы "Пояса и пути"?

- Азербайджан - одна из первых стран, оказавших активную поддержку инициативе "Пояса и пути". За последние 10 лет благодаря вниманию и усилиям лидеров двух стран Китай и Азербайджан достигли значительного прогресса в реализации этой инициативы. Двусторонние отношения между странами продолжают развиваться на основе взаимного доверия, и на сегодняшний день достигли беспрецедентного уровня: политические партии и правительства двух стран поддерживают тесные контакты на всех уровнях, политическая коммуникация непрерывно расширяется, институциональная основа двусторонних связей становится более прочной. С 2022 года ускорилось развитие проекта Транскаспийского международного транспортного маршрута, имеющего важное значение с точки зрения железнодорожных грузоперевозок из Китая в Европу. Двусторонняя торговля остается стабильной и демонстрирует тенденцию к устойчивому росту, это, в свою очередь, поспособствует выводу азербайджанской продукции на китайский рынок.

Китайские и Азербайджанские компании успешно реализовали ряд проектов в области технического обслуживания нефтегазовых месторождений, информационно-коммуникационных технологий, новой энергетики и производства строительных материалов. По мере развития инвестиционного сотрудничества, усиливается финансовая интеграция. Контакты местных органов власти, молодежи и средств массовой информации двух стран становятся более частыми, культурно-гуманитарные обмены явно набирают обороты. Все больше китайских туристов посещают Азербайджан, чтобы оценить красоту пейзажей и попробовать вкусные блюда национальной кухни "страны огней", и это также способствует укреплению связей между народами. У китайской стороны есть как желание, так и уверенность в дальнейшем углублении взаимовыгодного сотрудничества с Азербайджаном в различных областях, чтобы и следующее десятилетие в совместной реализации проекта "Пояса и пути" ознаменовалось "золотым"

- Заинтересованы ли китайские компании в ведении бизнеса на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана? Какие на данный момент запланированы проекты? Намерен ли Китай расширять сотрудничество с Азербайджаном в этом направлении?

- Китайские компании внимательно следят за ходом восстановительных работ на освобожденных территориях Азербайджана. Представители ряда предприятий посетили эти территории и принимали участите в реализации таких проектов, как "умное село", и поставка оборудования для аэропортов. В настоящее время они играют активную роль в продвижении инвестиций и строительстве там фотоэлектрических станций. Китайские предприятия приняли во внимание политику поощрения инвестиций, принятую правительством Азербайджана с целью привлечь внимание к инфраструктурным проектам на освобожденных территориях, улучшить инвестиционную и бизнес-среду. Эти предприятия готовы обсуждать с азербайджанской стороной конкретные проекты в сферах возобновляемых источников энергии, инфраструктуры, производства строительных материалов, информационных и коммуникационных технологий и пр.

- Недавно Азербайджан открыл в Пекине торговый дом. Как, на ваш взгляд, это повлияет на развитие экономического сотрудничества между нашими странами?

- Торговый дом Азербайджана в Пекине стал четвертым по счету в Китае, и сыграет важную роль в качестве платформы для торгового и культурного обмена. Он также будет способствовать формированию национального имиджа Азербайджана, внедрению и популяризации брендов "made in Azerbaijan", более эффективному продвижению торговых отношений между Азербайджаном и Китаем. Таким образом, азербайджанская продукция станет доступной для большого числа китайских потребителей. Кроме того, торговый дом облегчит поставки специализированной азербайджанской продукции в Китай, а многим китайским предпринимателям даст интуитивное понимание азербайджанского рынка и отраслей производства. Полагаю, что обширный рынок Китая и огромный потребительский спрос откроют для Азербайджана множество возможностей развития.

- Планирует ли китайская сторона запускать новые проекты сотрудничества и делиться промышленным опытом с Азербайджаном?

- После окончания пандемии COVID-19 Китай и Азербайджан приложили большие усилия чтобы наверстать "потерянные три года". Число китайских предприятий, ищущих возможности сотрудничества в Азербайджане, стремительно растет. В настоящее время ведутся активные переговоры и консультации по проектам в самых разных областях, таких как производство электроэнергии от возобновляемых источников, хранение энергии, химическая промышленность, сельское хозяйство, логистика и транспорт. Китай не только направил высокопоставленную делегацию для участия в Бакинской энергетической неделе, но и оказывает активную поддержку Азербайджану в привлечении китайских инвесторов с помощью таких площадок, как Китайская международная ярмарка по торговле услугами и Китайская международная импортная выставка. Китай также будет использовать предстоящий в Азербайджане 74-й Международный астронавтический конгресс для развития взаимовыгодного сотрудничества в области космических технологий, цифровой экономики и других сферах. Китайские предприятия с оптимизмом смотрят на деловую среду и рыночный потенциал Азербайджана, верят, что в ближайшем будущем новые проекты сотрудничества в ненефтяной сфере принесут свои плоды.

- Будет ли компания-производитель возобновляемых источников энергии Dongfang Electric расширять сотрудничество с Азербайджаном?

- Китайская энергетическая компания Dongfang в настоящее время реализует проект фотоэлектрической станции "Гарадаг" мощностью 230 мВт. "Гарадаг" – один из первых масштабных проектов в сфере новой энергетики в Азербайджане. Это также первый масштабный проект подобного рода, реализованный в Азербайджане китайским предприятием. Он имеет большое значение для укрепления основ взаимовыгодного сотрудничества и расширения сфер взаимодействия. Преодолев ряд трудностей, компания из Китая всего за несколько месяцев превратила около 5 кв.км пустыни в "неиссякаемый источник богатств". В настоящее время проект вступил в стадию завершения. В ближайшем будущем станция будет подключена к энергосети, что сыграет положительную роль в трансформации энергетической структуры Азербайджана. Полагаю, что на фоне успешной реализации это масштабного проекта китайские компании продолжат свои усилия и внесут больший вклад в экономическое развитие Азербайджана.

- Можете ли Вы рассказать нам об интересах Китая в развитии потенциала и использовании Среднего коридора?

Средний коридор соответствует идее проекта "Пояса и пути". Он имеет большое значение для укрепления региональных коммуникаций и экономического развития, а также обеспечения стабильности глобальных логистических и производственных цепочек. Средний коридор обеспечивает стабильные и бесперебойные поставки по маршруту Китай – Центральная Азия – Кавказ – Европа, способствует диверсификации грузовых железнодорожных перевозок по направлению Китай – Европа. Китай готов и далее укреплять сотрудничество со странами Среднего коридора, в том числе с Азербайджаном, непрерывно совершенствовать материально-техническое оснащение проекта, сокращать транспортный цикл, снижать транспортные издержки и привлекать как можно больше товаров. Китай готов делиться возможностями с Азербайджаном и взаимодействовать на основе взаимной выгоды.

- Каковы перспективы сотрудничества в цифровой экономике?

Китай обращает внимание на конструктивные меры, которые принимает в последние годы Азербайджан для диверсификации экономики. По уровню технологий цифровой экономики и масштабу их применения Китай входит в число мировых лидеров. Мы готовы делиться соответствующим опытом и активно поддерживать Азербайджан в совершенствовании сетевой инфраструктуры, развитии цифровизации и обеспечении кибербезопасности. Стороны могут изучить возможности сотрудничества в сферах 4-й промышленной революции, блокчейна, искусственного интеллекта, цифрового бизнеса, умного сельского хозяйства и цифрового правительства, чтобы придать новый импульс экономической трансформации Азербайджана.