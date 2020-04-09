М.Захарова: Россия не признает Нагорный Карабах в качестве независимого государства

Нагорно-карабахское урегулирование не зависит каким-либо образом от проведенных 31 марта выборов главы и депутатов непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

Как сообщает Report, об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопросы журналистов.

"РФ не признает Нагорный Карабах в качестве независимого государства. Его статус должен быть определен путем политических переговоров, чем и занимается Минская группа ОБСЕ".

"При этом не считаем, что ход дальнейшего процесса мирного урегулирования каким-либо образом зависит от упомянутого мероприятия", - указала официальный представитель МИД РФ.