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    Посол: ЕС является главным торговым партнером и инвестором Азербайджана

    Приоритетными сферами являются развитие регионов, сельского хозяйства, проведение реформ в сфере юстиции

    Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Евросоюз является главным торговым партнером и инвестором для Азербайджана.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявила глава офиса ЕС в Азербайджане Малена Мард.

    Посол отметила, что ЕС заинтересован в углублении сотрудничества с Азербайджаном: "Приоритетными сферами являются развитие регионов, сельского хозяйства, проведение реформ в сфере юстиции".

    М.Мард отметила, что на эти сферы Европейским союзом Азербайджану было выделено 75-80 млн. евро грантов.

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