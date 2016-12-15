Малена Мард: Изучение азербайджанского опыта мультикультурализма важно для Европы

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане всегда были понимание и мир между различными этническими и религиозными группами.

Как сообщает Report, об этом заявила посол ЕС в Азербайджане Малена Мард на конференции "Межрелигиозная толерантность и роль медиа" в Азербайджанской дипломатической академии (ADA).

"Религиозная ненависть является причиной возникновения радикализма", - заявила М.Мард.

По ее словам, в Азербайджане всегда были понимание и мир между различными этническими и религиозными группами.

"И в этом контексте изучение азербайджанского опыта крайне важно для Европы. Мы гордимся тем, что в Европе благодаря наличию различных этнических и религиозных групп есть богатая религиозная и национальная палитра", - отметила посол.

Она указал, что в Европе должны вести борьбу за "подобную палитру", так как это сила Европы и ее главная ценность.

"Если мы не сможем сохранить эти ценности, то это откроет дорогу расизму, антисемитизму и нетерпимости", - подчеркнула М.Мард.