Люк Коффи: Лучшее, что может сделать Армения – нормализовать отношения с Азербайджаном

Лучшее, что может сделать Армения, - это нормализовать отношения с Азербайджаном.

Лучшее, что может сделать Армения, - это нормализовать отношения с Азербайджаном.

Как передает Report, об этом написал в социальной сети "Х" старший научный сотрудник института Хадсона Люк Коффи.

"Лучшее, что может сделать Армения, - это нормализовать отношения с Азербайджаном. Лучшее, что могут сделать этнические армяне в Азербайджане, - это стать частью многообразного азербайджанского общества", - говорится в публикации.

По словам Коффи, новая война была бы плоха для региона, но хуже всего для Армении: "Вам это может не нравиться, но такова реальность".