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Люк Кароле: Скрывавшиеся долгие годы проблемы Франции так или иначе выходят наружу

Люк Кароле: Скрывавшиеся долгие годы проблемы Франции так или иначе выходят наружу Франция просто создает фальшивую картину, чтобы избежать кризиса.
Внешняя политика
6 июля 2023 г. 13:34
Люк Кароле: Скрывавшиеся долгие годы проблемы Франции так или иначе выходят наружу

Франция просто создает фальшивую картину, чтобы избежать кризиса.

Как сообщает Report, об этом представитель Партии освобождения Мартиники Люк Кароле заявил на пресс-конференции в Баку, комментируя вопрос о протестах во Франции.

По его словам, все протесты в этой стране начались еще с неудачной пенсионной реформы, и недавно после убийства подростка ситуация усугубилась.

"Во Франции многие проблемы, которые скрывались столько лет, так или иначе выходят наружу", - заявил он.

Напомним, акции протеста во Франции начались вечером 27 июня после гибели 17-летнего подростка от рук полицейских в пригороде Парижа. Они переросли в столкновения с полицией, погромы магазинов и торговых центров, грабежи.

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Версия на английском языке Luc Carole: France’s long-hidden problems coming out one way or another
Версия на азербайджанском языке Lyuk Karole: "Fransada illərdir gizlədilən bir çox problemlər bu və ya digər şəkildə üzə çıxır"

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