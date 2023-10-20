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Люк Фрэнсис Кэрол: Необходимо поднять вопрос неоколониализма на уровне ООН

Люк Фрэнсис Кэрол: Необходимо поднять вопрос неоколониализма на уровне ООН Необходимо поднять вопрос неоколониализма на уровне ООН.
Внешняя политика
20 октября 2023 г. 16:35
Люк Фрэнсис Кэрол: Необходимо поднять вопрос неоколониализма на уровне ООН

Необходимо поднять вопрос неоколониализма на уровне ООН.

Как передает Report, об этом представитель Партии свободы Мартиники Люк Фрэнсис Кэрол заявил на проходящей в Баку международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость".

"Нужно использовать председательство Азербайджана в Движении неприсоединения, и поднять вопрос неоколониализма на уровне ООН", - сказал он.

Люк Фрэнсис Кэрол отметил, что для этого необходимо выработать план.

"Если мы будем солидарны, мы сможем сделать больше. Нам нужен старший брат, который поддержит нас всем сердцем", - сказал он.

Сегодня в Баку проходит международная конференция "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организованная Бакинской инициативной группой (БИГ).

Бакинская инициативная группа была создана 6 июля 2023 года в Баку участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджана.

БИГ поддерживает борьбу за свободу народов различных регионов мира, все еще страдающих от колонизации в XXI веке.

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Версия на английском языке Luc Francis Carole: ‘We must raise the issue of neocolonialism at the level of UN’
Версия на азербайджанском языке Lyuk Frensis Kerol: "Biz neokolonializm məsələsini BMT səviyyəsində qaldırmalıyıq"

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