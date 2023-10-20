Люк Фрэнсис Кэрол: Необходимо поднять вопрос неоколониализма на уровне ООН

Необходимо поднять вопрос неоколониализма на уровне ООН.

Необходимо поднять вопрос неоколониализма на уровне ООН.

Как передает Report, об этом представитель Партии свободы Мартиники Люк Фрэнсис Кэрол заявил на проходящей в Баку международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость".

"Нужно использовать председательство Азербайджана в Движении неприсоединения, и поднять вопрос неоколониализма на уровне ООН", - сказал он.

Люк Фрэнсис Кэрол отметил, что для этого необходимо выработать план.

"Если мы будем солидарны, мы сможем сделать больше. Нам нужен старший брат, который поддержит нас всем сердцем", - сказал он.

Сегодня в Баку проходит международная конференция "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организованная Бакинской инициативной группой (БИГ).

Бакинская инициативная группа была создана 6 июля 2023 года в Баку участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджана.

БИГ поддерживает борьбу за свободу народов различных регионов мира, все еще страдающих от колонизации в XXI веке.