Любляна приветствовала соглашение между Баку и Ереваном

Словения приветствует соглашение между Арменией и Азербайджаном.

Как передает Report, об этом говорится в публикации МИД страны в соцсети "Х".

"Словения приветствует соглашение между Азербайджаном и Арменией о делимитации границы, основанное на Алматинской декларации 1991 года, и поздравляет обе стороны с этим шагом на пути к устойчивому миру», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.