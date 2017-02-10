Лятиф Гусейнов приступил к исполнению обязанностей судьи Европейского суда по правам человека - ЭКСКЛЮЗИВ

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Новый судья Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от Азербайджана Лятиф Гусейнов приступил к исполнению своих обязанностей.

Как сообщает Report, сейчас Л. Гусейнов проживает в Страсбурге.

Его ежемесячная зарплата равна примерно 10 тыс. евро.

Напомним, что судьи ЕСПЧ избираются сроком на 9 лет. Предыдущим судьей ЕСПЧ от Азербайджана был Ханлар Гаджиев. Срок его полномочий истек.

До назначения Л. Гусейнов занимал должность заведующего законодательным отделом по градостроительству Милли Меджлиса.