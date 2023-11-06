Луминица Одобеску: Азербайджан – основной экономический партнер Румынии на Южном Кавказе

Азербайджан является основным экономическим партнером Румынии на Южном Кавказе.
Как сообщает Report, об этом заявила министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску на совместной пресс-конференции с главой внешнеполитического ведомства Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
"У нас очень хороший уровень двусторонних контактов. Мы договорились поддерживать этот позитивный и плодотворный диалог, а также углублять сотрудничество в области транспорта, энергетики, инвестиций, сельского хозяйства и образования", - сказала она.
По словам главы МИД Румынии, Азербайджан остается важным партнером Румынии и ЕС, причем не только в области энергетики, но и в геостратегическом плане.