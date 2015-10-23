Лукашенко наградил орденом Почета Ягуба Эюбова и Ханлара Фатиева

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Президент Беларуси Александр Лукашенко наградил орденом Почета первого заместителя премьер-министра Азербайджана Ягуба Эюбова и председателя наблюдательного совета производственного объединения "Гянджинский автомобильный завод" Ханлара Фатиева.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Этой высокой награды они удостоены за значительный личный вклад в укрепление и развитие торгово-экономических отношений между Беларусью и Азербайджаном.

Орденом Почета награжден также исполнительный директор Европейского банка реконструкции и развития от России, Беларуси и Таджикистана Денис Морозов за значительный личный вклад в развитие сотрудничества между Беларусью и ЕБРР.

Соответствующие указы глава государства подписал 22 октября.