Лукашенко заявил о дружбе между Беларусью и Азербайджаном - ВИДЕО

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Президент Беларуси Александр Лукашенко по прибытии в Азербайджан подчеркнул дружественных характер двусторонних отношений, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу главы республики.

В четверг Лукашенко прибыл в Баку с рабочим визитом, который продлится до 13 июня.

«Во время краткой беседы в здании аэропорта с официальными представителями принимающей стороны Александр Лукашенко особо подчеркнул дружественный характер отношений как между народами, так и на уровне лидеров двух стран», - говорится в сообщении.

В пятницу, 12 июня, белорусский лидер примет участие в официальной церемонии открытия первых Европейских игр.

Кроме того, в рамках визита запланирован ряд двусторонних встреч.