Лукашенко заявил о дружбе между Беларусью и Азербайджаном - ВИДЕО

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Президент Беларуси Александр Лукашенко по прибытии в Азербайджан подчеркнул дружественных характер двусторонних отношений, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу главы республики.
В четверг Лукашенко прибыл в Баку с рабочим визитом, который продлится до 13 июня.
«Во время краткой беседы в здании аэропорта с официальными представителями принимающей стороны Александр Лукашенко особо подчеркнул дружественный характер отношений как между народами, так и на уровне лидеров двух стран», - говорится в сообщении.
В пятницу, 12 июня, белорусский лидер примет участие в официальной церемонии открытия первых Европейских игр.
Кроме того, в рамках визита запланирован ряд двусторонних встреч.
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