Лукашенко встретился со спецпосланником президента США по Украине Келлогом

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился со специальным посланником президента США по вопросам Украины и России Китом Келлогом.
Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство "Белта".
Встреча прошла во Дворце Независимости с участием членов делегаций.
В повестке переговоров были международная проблематика и в целом ситуация в мире, региональная тематика и белорусско-американские отношения.
"Шуму вы наделали в мире очень много своим приездом. Но я удивляюсь, почему. Разве мы не можем вести нормальный диалог и разговаривать о наших делах - об отношениях между Беларусью и Соединенными Штатами Америки", - отметил Лукашенко.
"Очень рад, господин генерал, встретиться с вами. Я очень надеюсь, что наша беседа будет очень искренней, открытой. В противном случае чего встречаться? Если мудрить, хитрить друг перед другом, мы результата не добьемся", - подчеркнул президент Беларуси.
"Мы живем в очень опасное время, когда те кризисы, с которыми мы сталкиваемся, могут резко эскалировать, разрастаться, если мы не будем мудрыми и справедливыми", - сказал он.