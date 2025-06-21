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Лукашенко встретился со спецпосланником президента США по Украине Келлогом

Лукашенко встретился со спецпосланником президента США по Украине Келлогом Лукашенко встретился со спецпосланником президента США по Украине Келлогом
Внешняя политика
21 июня 2025 г. 14:54
Лукашенко встретился со спецпосланником президента США по Украине Келлогом

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился со специальным посланником президента США по вопросам Украины и России Китом Келлогом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство "Белта".

Встреча прошла во Дворце Независимости с участием членов делегаций.

В повестке переговоров были международная проблематика и в целом ситуация в мире, региональная тематика и белорусско-американские отношения.

"Шуму вы наделали в мире очень много своим приездом. Но я удивляюсь, почему. Разве мы не можем вести нормальный диалог и разговаривать о наших делах - об отношениях между Беларусью и Соединенными Штатами Америки", - отметил Лукашенко.

"Очень рад, господин генерал, встретиться с вами. Я очень надеюсь, что наша беседа будет очень искренней, открытой. В противном случае чего встречаться? Если мудрить, хитрить друг перед другом, мы результата не добьемся", - подчеркнул президент Беларуси.

"Мы живем в очень опасное время, когда те кризисы, с которыми мы сталкиваемся, могут резко эскалировать, разрастаться, если мы не будем мудрыми и справедливыми", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Lukaşenko Trampın Ukrayna üzrə xüsusi elçisi ilə görüşüb

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