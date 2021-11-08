Лукашенко: Восстановление коммуникаций станет основой прочного мира на Южном Кавказе

Президенты Азербайджана и Беларуси Ильхам Алиев и Александр Лукашенко 8 ноября провели телефонный разговор.

Президенты Азербайджана и Беларуси Ильхам Алиев и Александр Лукашенко 8 ноября провели телефонный разговор.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт президента Беларуси, главы государств подтвердили стратегический характер двустороннего сотрудничества; рассмотрели ход реализации договоренностей, достигнутых в ходе переговоров двух президентов в апреле в Баку; обсудили перспективы участия белорусских компаний в реализации масштабных взаимовыгодных проектов на территории Азербайджана.



"Александр Лукашенко приветствовал тот факт, что год назад завершилось многолетнее противостояние между Азербайджаном и Арменией. Особо обратил внимание на важность начавшегося процесса мирного строительства, который идет на пользу обеим странам", - отмечается в сообщении.



Лукашенко подчеркнул, что восстановление транспортных коммуникаций и экономического взаимодействия на Южном Кавказе должно стать основой прочного мира в регионе и обеспечить благосостояние и безопасность всех проживающих там народов.



Президент Беларуси также выразил соболезнования родным и близким всех жертв многолетнего карабахского конфликта и отметил исключительную важность принятого год назад при посредничестве России заявления, остановившего кровопролитие.



Кроме того, глава белорусского государства сообщил своему коллеге, что в знак дружбы азербайджанского и белорусского народов в Минске будет установлен памятник уроженцу города Гянджа, выдающемуся поэту и мыслителю Низами Гянджеви. В этом году его 880-летие широко отмечается в Азербайджане и за рубежом.