Лукашенко: У нас с Азербайджаном нет закрытых тем, одинаково понимаем мир, куда он движется

Лукашенко: У нас с Азербайджаном нет закрытых тем, одинаково понимаем мир, куда он движется

В отношениях Беларуси и Азербайджана нет закрытых тем, стороны одинаково понимают мир и куда он движется.

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В отношениях Беларуси и Азербайджана нет закрытых тем, стороны одинаково понимают мир и куда он движется. Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном составе. "У нас нет закрытых тем, у нас все открыто. Если бы кто-то услышал, какие вопросы мы обсуждаем, они бы подумали: какие же у нас отношения? Самые добрые, самые близкие. Мы общаемся как братья, одинаково понимаем мир, куда он движется. Я вам сказал один на один про Гейдара Алиева: если бы он увидел, как развивается Азербайджан…" - отметил Лукашенко. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке Lukashenko: No closed topics in Belarus-Azerbaijan relations