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Лукашенко: У нас с Азербайджаном нет закрытых тем, одинаково понимаем мир, куда он движется

Лукашенко: У нас с Азербайджаном нет закрытых тем, одинаково понимаем мир, куда он движется В отношениях Беларуси и Азербайджана нет закрытых тем, стороны одинаково понимают мир и куда он движется.
Внешняя политика
16 мая 2024 г. 13:21
Лукашенко: У нас с Азербайджаном нет закрытых тем, одинаково понимаем мир, куда он движется

В отношениях Беларуси и Азербайджана нет закрытых тем, стороны одинаково понимают мир и куда он движется.

Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном составе.

"У нас нет закрытых тем, у нас все открыто. Если бы кто-то услышал, какие вопросы мы обсуждаем, они бы подумали: какие же у нас отношения? Самые добрые, самые близкие. Мы общаемся как братья, одинаково понимаем мир, куда он движется. Я вам сказал один на один про Гейдара Алиева: если бы он увидел, как развивается Азербайджан…" - отметил Лукашенко.

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Версия на английском языке Lukashenko: No closed topics in Belarus-Azerbaijan relations
Версия на азербайджанском языке Lukaşenko: Azərbaycanla mehriban, yaxın münasibətlərimiz var

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