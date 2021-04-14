Лукашенко: У нас блестящие отношения, и я этим всегда горжусь

"Мы восстановили самые теплые отношения со времен Советского Союза по всем направлениям"

"Что касается наших политических отношений, то трудно сказать, чего нам не хватает или о негативе каком-то. У нас их нет. У нас блестящие отношения. И я этим всегда горжусь".

Как передает Report, об этом 14 апреля на встрече тет-а-тет с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым сказал находящийся в стране с рабочим визитом президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Мы восстановили самые теплые отношения со времен Советского Союза по всем направлениям. И я Вам еще благодарен особенно за поддержку и в трудные времена, да и сейчас, по поставкам углеводородного сырья для Беларуси. Нам, может быть, вот я сегодня утром подумал, следует где-то рассмотреть вопрос углубления наших отношений именно в этой сфере, очень тонкой, щепетильной в силу того, что Беларусь расположена в эпицентре экономических, политических событий. Но, тем не менее, нет нерешаемых вопросов. Спасибо Вам за то, что Вы нашли время для того, чтобы обсудить эти вопросы, несмотря на довольно напряженное время для Азербайджана, о котором я только что сказал", - отметил президент Беларуси А.Лукашенко.