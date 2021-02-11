Лукашенко: СНГ сохраняет свою актуальность как региональная организация

СНГ не теряет свою актуальность, несмотря на имеющиеся сложности.
Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, Об этом, выступая с докладом на Всебелорусском народном собрании, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.
"Содружество Независимых Государств, несмотря на объективные сложности, полностью сохраняет свою актуальность как региональная организация", - сказал он.
По его словам, СНГ понесла большие потери с выходом Украины из объединения. "Но мы надеемся, что Украина к нам вернется", - добавил Лукашенко.
"Ключевой приоритет Беларуси в Содружестве остается неизменным - развивать объединение как механизм максимально выгодного экономического взаимодействия. На достижение этой цели направлено председательство Беларуси в СНГ в 2021 году", - заключил белорусский президент.