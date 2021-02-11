Лукашенко: СНГ сохраняет свою актуальность как региональная организация

"СНГ не теряет свою актуальность, несмотря на имеющиеся сложности"

СНГ не теряет свою актуальность, несмотря на имеющиеся сложности.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, Об этом, выступая с докладом на Всебелорусском народном собрании, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Содружество Независимых Государств, несмотря на объективные сложности, полностью сохраняет свою актуальность как региональная организация", - сказал он.

По его словам, СНГ понесла большие потери с выходом Украины из объединения. "Но мы надеемся, что Украина к нам вернется", - добавил Лукашенко.

"Ключевой приоритет Беларуси в Содружестве остается неизменным - развивать объединение как механизм максимально выгодного экономического взаимодействия. На достижение этой цели направлено председательство Беларуси в СНГ в 2021 году", - заключил белорусский президент.