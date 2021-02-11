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Лукашенко: СНГ сохраняет свою актуальность как региональная организация

Лукашенко: СНГ сохраняет свою актуальность как региональная организация "СНГ не теряет свою актуальность, несмотря на имеющиеся сложности"
Внешняя политика
11 февраля 2021 г. 14:01
Лукашенко: СНГ сохраняет свою актуальность как региональная организация

СНГ не теряет свою актуальность, несмотря на имеющиеся сложности.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, Об этом, выступая с докладом на Всебелорусском народном собрании, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Содружество Независимых Государств, несмотря на объективные сложности, полностью сохраняет свою актуальность как региональная организация", - сказал он.

По его словам, СНГ понесла большие потери с выходом Украины из объединения. "Но мы надеемся, что Украина к нам вернется", - добавил Лукашенко.

"Ключевой приоритет Беларуси в Содружестве остается неизменным - развивать объединение как механизм максимально выгодного экономического взаимодействия. На достижение этой цели направлено председательство Беларуси в СНГ в 2021 году", - заключил белорусский президент.

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