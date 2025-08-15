Лукашенко поздравил Трампа с хорошей работой по достижению мира на Южном Кавказе

Лукашенко поздравил Трампа с хорошей работой по достижению мира на Южном Кавказе

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время телефонного разговора поздравил американского лидера Дональда Трампа с хорошей работой по достижению мира на Южном Кавказе.

Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

По ее словам, лидеры двух стран также обсудили тему Ирана и Ближнего Востока. Лукашенко уверен, что по этим вопросам удастся достичь прогресса, добавила она.

Ранее сообщалось, что Трамп провел телефонный разговор с Лукашенко на борту самолета Air Force One, на котором он направляется в данный момент на Аляску для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, что 8 августа в Вашингтоне состоялся трехсторонний саммит лидеров Азербайджана, Армении и США. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян при посредничестве Дональда Трампа подписали совместную декларацию из 7 пунктов и парафировали Соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений.