Лукашенко поздравил Трампа с хорошей работой по достижению мира на Южном Кавказе

Внешняя политика
15 августа 2025 г. 19:35
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время телефонного разговора поздравил американского лидера Дональда Трампа с хорошей работой по достижению мира на Южном Кавказе.

Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

По ее словам, лидеры двух стран также обсудили тему Ирана и Ближнего Востока. Лукашенко уверен, что по этим вопросам удастся достичь прогресса, добавила она.

Ранее сообщалось, что Трамп провел телефонный разговор с Лукашенко на борту самолета Air Force One, на котором он направляется в данный момент на Аляску для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, что 8 августа в Вашингтоне состоялся трехсторонний саммит лидеров Азербайджана, Армении и США. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян при посредничестве Дональда Трампа подписали совместную декларацию из 7 пунктов и парафировали Соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений.

Версия на английском языке Lukashenko congratulates Trump on "good work toward peace in the South Caucasus"
Версия на азербайджанском языке Lukaşenko Trampı Cənubi Qafqazda sülhün əldə olunmasındakı işinə görə təbrik edib

