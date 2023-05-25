Лукашенко поздравил президента Азербайджана

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович,

От имени белорусского народа и от себя лично сердечно поздравляю Вас и всех азербайджанцев с национальным праздником - Днем независимости.

Вы встречаете эту дату в период широко отмечаемого 100-летнего юбилея со дня рождения великого и мудрого политика Гейдара Алиева, общенационального лидера и основателя современного Азербайджана.

Динамично развивающаяся экономика Вашей страны, ее ключевая роль в регионе, растущий авторитет на международной арене - неоспоримые свидетельства правильности заложенного Вашим отцом и успешно продолжаемого Вами созидательного курса на построение сильного и суверенного государства.

Глубоко убежден, стратегическое партнерство Минска и Баку, в основе которого лежат взаимный интерес и традиционно дружественные доверительные отношения, будет и далее укрепляться, прирастая новыми формами и направлениями.

Искренне желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, и Вашей семье доброго здоровья и благополучия, а братскому азербайджанскому народу - мирного неба и процветания".