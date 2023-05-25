О нас

Лукашенко поздравил президента Азербайджана

Лукашенко поздравил президента Азербайджана Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Внешняя политика
25 мая 2023 г. 15:50
Лукашенко поздравил президента Азербайджана

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович,

От имени белорусского народа и от себя лично сердечно поздравляю Вас и всех азербайджанцев с национальным праздником - Днем независимости.

Вы встречаете эту дату в период широко отмечаемого 100-летнего юбилея со дня рождения великого и мудрого политика Гейдара Алиева, общенационального лидера и основателя современного Азербайджана.

Динамично развивающаяся экономика Вашей страны, ее ключевая роль в регионе, растущий авторитет на международной арене - неоспоримые свидетельства правильности заложенного Вашим отцом и успешно продолжаемого Вами созидательного курса на построение сильного и суверенного государства.

Глубоко убежден, стратегическое партнерство Минска и Баку, в основе которого лежат взаимный интерес и традиционно дружественные доверительные отношения, будет и далее укрепляться, прирастая новыми формами и направлениями.

Искренне желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, и Вашей семье доброго здоровья и благополучия, а братскому азербайджанскому народу - мирного неба и процветания".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Lukaşenko Azərbaycan Prezidentini təbrik edib

Самое важное

Президент: Румыния продолжит поддерживать устойчивое развитие диалога между Азербайджаном и ЕС
Президент: Румыния продолжит поддерживать устойчивое развитие диалога между Азербайджаном и ЕС
25 мая 2023 г. 15:41
Президент Азербайджана прибыл с рабочим визитом в Россию
ФотоПрезидент Азербайджана прибыл с рабочим визитом в Россию
25 мая 2023 г. 10:27
Президент Ильхам Алиев принял председателя парламентской ассамблеи ОБСЕ
Президент Ильхам Алиев принял председателя парламентской ассамблеи ОБСЕ
23 мая 2023 г. 15:05
ЮНЕСКО дала официальный ответ на обращение Общины Западного Азербайджана
ЮНЕСКО дала официальный ответ на обращение Общины Западного Азербайджана
23 мая 2023 г. 11:03
Минобороны: Азербайджанская армия не открывала огонь по подразделениям ВС Армении
Минобороны: Азербайджанская армия не открывала огонь по подразделениям ВС Армении
23 мая 2023 г. 10:16
В Вильнюсе состоялась встреча президента Азербайджана с премьер-министром Литвы
ФотоВ Вильнюсе состоялась встреча президента Азербайджана с премьер-министром Литвы
22 мая 2023 г. 22:35
Ильхам Алиев: Литва и Азербайджан успешно сотрудничают друг с другом как стратегические партнеры 
Ильхам Алиев: Литва и Азербайджан успешно сотрудничают друг с другом как стратегические партнеры 
22 мая 2023 г. 13:10
Президент Ильхам Алиев проинформировал литовского коллегу о мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией
Президент Ильхам Алиев проинформировал литовского коллегу о мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией
22 мая 2023 г. 13:10
В Баку проходит конференция, организованная ПА ОБСЕ и Милли Меджлисом
В Баку проходит конференция, организованная ПА ОБСЕ и Милли Меджлисом
22 мая 2023 г. 10:35
Историческое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
ФотоИсторическое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
20 мая 2023 г. 11:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi