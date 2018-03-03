 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Лукашенко направил соболезнования президенту Азербайджана

    Баку.3 марта. REPORT.AZ/ Президент  Беларуси Александр Лукашенко  выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с трагическими последствиями пожара в Республиканском наркоцентре в Баку, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Беларуси.

    "В Беларуси с глубокой скорбью воспринято трагическое известие о пожаре в Республиканском наркологическом центре города Баку, повлекшем человеческие жертвы", - говорится в сообщении.

    Глава белорусского государства также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

    Напомним, 2 марта в 06.10 в одноэтажном корпусе Республиканского наркологического центра, расположенного на территории Хатаинского района Баку, произошел пожар.

    На место происшествия незамедлительно были привлечены живая сила и техника Государственной противопожарной службы МЧС, службы скорой помощи министерства здравоохранения, сотрудники органов прокуратуры и внутренних дел.

    Охрана территории и беспрепятственная деятельность спасателей были обеспечены специальным полком быстрого реагирования МВД и сотрудниками Хатаинского районного управления полиции.

    Благодаря оперативным мерам, из находившихся в корпусе 55 человек были спасены 30, из них трое размещены в Республиканском токсикологическом центре минздрава.

    В 08.30 пожар был потушен, во время осмотра места пожара обнаружены тела 25 человек.

    Генпрокуратурой незамедлительно было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса АР. Кроме того, создана следственно-оперативная группа в составе опытных сотрудников Генпрокуратуры, МЧС и МВД.

    По итогам предварительного расследования, причиной пожара стали неполадки в электросети здания.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi