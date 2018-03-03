Лукашенко направил соболезнования президенту Азербайджана

Баку.3 марта. REPORT.AZ/ Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с трагическими последствиями пожара в Республиканском наркоцентре в Баку, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Беларуси.

"В Беларуси с глубокой скорбью воспринято трагическое известие о пожаре в Республиканском наркологическом центре города Баку, повлекшем человеческие жертвы", - говорится в сообщении.

Глава белорусского государства также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Напомним, 2 марта в 06.10 в одноэтажном корпусе Республиканского наркологического центра, расположенного на территории Хатаинского района Баку, произошел пожар.

На место происшествия незамедлительно были привлечены живая сила и техника Государственной противопожарной службы МЧС, службы скорой помощи министерства здравоохранения, сотрудники органов прокуратуры и внутренних дел.

Охрана территории и беспрепятственная деятельность спасателей были обеспечены специальным полком быстрого реагирования МВД и сотрудниками Хатаинского районного управления полиции.

Благодаря оперативным мерам, из находившихся в корпусе 55 человек были спасены 30, из них трое размещены в Республиканском токсикологическом центре минздрава.

В 08.30 пожар был потушен, во время осмотра места пожара обнаружены тела 25 человек.

Генпрокуратурой незамедлительно было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса АР. Кроме того, создана следственно-оперативная группа в составе опытных сотрудников Генпрокуратуры, МЧС и МВД.

По итогам предварительного расследования, причиной пожара стали неполадки в электросети здания.