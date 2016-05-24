Лукашенко и Маргвелашвили направили президенту Азербайджана поздравительное письмо

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович,

От имени белорусского народа и от меня лично примите сердечные поздравления с национальным праздником – Днем Республики.

Беларусь была и остается надежным другом Азербайджана, готовым и впредь прилагать все усилия для дальнейшего развития двустороннего стратегического сотрудничества.

Убежден, что реализация потенциала белорусско-азербайджанских отношений позволит значительно укрепить политическое и экономическое взаимодействие, создать задел для дальнейшего роста наших экономик и повышения роли Беларуси и Азербайджана на международной арене.

От всей души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья и новых успехов на высшем государственном посту, а азербайджанскому народу – мира, добра и процветания".

В поздравительном письме президента Грузии Георгия Маргвелашвили говорится:

"Уважаемый господин президент,

Сердечно поздравляю Вас с национальным праздником – Днем Республики.

В этот прекрасный день приятно вспомнить о том, что азербайджанский народ на пути создания успешного и независимого государства преодолел большие трудности. С чувством удовлетворения хотел бы отметить, что сегодня мы являемся свидетелями того, что Азербайджан - благополучное государство и занимает достойное место на международной арене. Учитывая наше стратегическое сотрудничество, выражаю уверенность в том, что исторические дружественные отношения между Грузией и Азербайджаном и тесное сотрудничество наших стран в будущем еще более углубятся в результате совместных усилий во имя наших стран и народов.

Пользуясь приятным поводом, выражаю Вам признательность за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.

Ваше превосходительство, еще раз выражаю Вам глубокое почтение и желаю азербайджанскому народу мира, стабильности, благополучия".