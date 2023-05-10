Лукашенко: Гейдар Алиев- уникальный человек и великий политик

Я с удовольствием учился у Гейдара Алиева политической мудрости, выдержке, подлинно стратегическому мышлению.

Я с удовольствием учился у Гейдара Алиева политической мудрости, выдержке, подлинно стратегическому мышлению.

Как передает Report, об этом говорится в поздравлении президента Беларуси Александра Лукашенко в связи с 100-летием со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

"Мне знакомы его слова, произнесенные четверть века назад: "Азербайджан - мое сердце. Азербайджан - мое дыхание. Азербайджан - моя жизнь". Убежден, такого патриота, смыслом жизни которого являлось служение стране, будут помнить всегда. Я имел возможность лично знать уважаемого Гейдара Алиевича - уникального человека, великого политика, основателя современного азербайджанского государства. С удовольствием учился у него политической мудрости, выдержке, подлинно стратегическому мышлению", - отмечается в поздравлении.

А. Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси отдают дань памяти великому лидеру Гейдару Алиеву, "стоявшему у истоков формирования равноправного и взаимовыгодного сотрудничества Минска и Баку". Александр Лукашенко также отметил символизм того, что в 2023 году, объявленном в Азербайджане Годом Гейдара Алиева, достойно отмечается 30-летний юбилей установления дипломатических отношений между двумя странами.