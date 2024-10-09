Лукашенко: Для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией проделана большая работа

Большая работа проделана в вопросе армяно-азербайджанской нормализации.

Большая работа проделана в вопросе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

"Вы много говорили об азербайджано-армянском урегулировании. Все это было нормально, к моему удивлению, воспринято. Это говорит о том, что до этого уже была большая работа проведена", - сказал Лукашенко, подводя итоги прошедшего в Москве 8 октября саммита глав государств СНГ.

Президент Беларуси также отметил, что обнадеживает тот факт, что на саммите не возникло никаких разногласий с коллегами при обсуждении глобальной повестки.

"Вчера и позавчера мы имели возможность обсудить вопросы глобального характера. Горячие точки на нашей планете. Что меня порадовало, вас, я уверен, тоже - что у нас не было никаких расхождений по международной повестке. И внутренние [вопросы] обсуждали, и откровенный был разговор без всяких обиняков", - отметил он.