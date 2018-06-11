Лукашенко: Белорусско-азербайджанские связи за прошедшие годы вышли на очень высокий уровень

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с 25-летием со дня установления дипломатических отношений между двумя государствами.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера, Лукашенко констатировал, что белорусско-азербайджанские связи за прошедшие годы вышли на очень высокий уровень устойчивого стратегического партнерства.

"Оба государства плодотворно взаимодействуют на многосторонних площадках, занимают солидарные позиции по ключевым международным проблемам. Совместными усилиями выстроен прочный экономический фундамент сотрудничества, реализуется ряд проектов в области промышленности", - говорится в поздравлении.

Глава государства выразил уверенность, что отношения между Азербайджаном и Беларусью, в основе которых, по его словам, лежат традиции доверия, будут и далее динамично развиваться на благо народов обеих стран.